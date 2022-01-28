ЕБРР инвестировал в Узбекистан в прошлом году рекордную сумму в $690 млн

CentralAsia (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал почти 690 млн долларов США (607 млн евро) в 22 проекта в Узбекистане в 2021 году. Самая густонаселенная страна Центральной Азии второй год подряд стала крупнейшим получателем средств ЕБРР в регионе, отметили в представительстве банка в Ташкенте.

Средства Банка были предназначены для поддержки развития возобновляемых источников энергии, «зеленого кредитования», модернизации ключевой инфраструктуры и местного малого бизнеса. Предыдущий рекорд по сумме ежегодных инвестиций в Узбекистан был установлен в 2019 году, когда ЕБРР выделил 575 млн долларов США (517 млн евро) в рамках 13 проектов в различных секторах экономики страны.

В число важнейших направлений деятельности ЕБРР в прошлом году вошло содействие Узбекистану в разработке стратегии низкоуглеродного развития и достижения углеродной нейтральности электроэнергетического сектора к 2050 году. Банк и правительство Республики Узбекистан также договорились о разработке долгосрочной стратегии снижения выбросов парниковых газов и повышения устойчивости к изменениям климата для страны, в соответствии с положениями Парижского соглашения.

Банк выделил 21,8 млн евро на поддержку строительства и ввода в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт вблизи Самарканда.

Свыше 170 тыс. человек, живущих в Наманганской области на востоке страны, получат постоянный доступ к чистой питьевой воде и канализации после реализации масштабной программы модернизации, финансируемой из займа ЕБРР в размере 70 млн долларов США.

Банк предоставил займы на 10 и 25 млн долларов США в рамках Механизма финансирования зеленой экономики ЕБРР (GEFF) банку Hamkor и «Узпромстройбанку» для поддержки малых компаний в частном секторе, инвестирующих в экологичные технологические решения.

Банк поддержал крупную иностранную инвестицию в хлопковую промышленность Узбекистана, предоставив 60 млн долларов США сельскохозяйственному предприятию Indorama Agro, которое занимается выращиванием хлопчатника и других культур в системе севооборота.

ЕБРР также профинансировал развитие и расширение местной фармацевтической компании Nika Pharm и единственного производителя стекловаты в регионе, компании Ecoclimat. Обе компании получили от ЕБРР займы в размере 5 млн долларов США.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Узбекистан свыше 2,85 млрд евро в рамках 106 проектов.

В общей сложности в регионах ЕБРР в прошлом году объемы выданного Банком «зеленого финансирования» достигли рекордной отметки в 5,4 млрд евро, или 51%, от общего объема в 10,4 млрд евро в 2021 году.