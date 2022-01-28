В России вторые сутки подряд выявляют рекордное число случаев заражений COVID-19

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 98 тыс. 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб. Это новый максимум с начала пандемии; днем ранее в России было выявлено 88 тыс. 816 (прирост 9224, или 10,4%) заболевших.

Резкий скачок числа заражений COVID-19 произошел в результате быстрого роста их числа за пределами Москвы, где число вновь выявленных снизилось с 26 тыс. 586 до 23 тыс. 994. В то же время в Санкт-Петербурге число заражений подскочило на 18,3% (с 11 тыс. 808 до 13 тыс. 976), а в Подмосковье — на 19,9% (с 7 тыс. 182 до 8 тыс. 611).

Более 2 тыс. заражений COVID-19 в сутки впервые выявлено еще в четырех регионах России:

- Свердловская область — 2344;

- Ханты-Мансийский АО — 2341;

- Якутия — 2305;

- Пермский край — 2099.

За те же сутки в больницы России попали 14 тыс. 46 человек, заболевших COVID-19, что также стало новым максимумом с момента начала регулярной публикации этих данных. По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций в России выросло на 9,67% (было 12 тыс. 807). При этом в Москве число госпитализаций за сутки несколько снизилось, с 1 тыс. 459 до 1 тыс. 383.