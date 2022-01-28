За сутки в России от коронавируса скончались 673 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 673 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 74 и Санкт-Петербурге — 57.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 329 тыс. 443 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 11,5 млн, из них выздоровели — 10,1 млн.