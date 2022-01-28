Главы МИД Монголии и Китая провели телефонный разговор

CentralAsia (MNG) - 28 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг с государственным советником, министром иностранных дел КНР Ван И о предстоящем рабочем визите премьер-министра Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ в Китайскую Республику и ходе подготовка к участию в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Министры иностранных дел подчеркнули важность достижения взаимопонимания на высоком правительственном уровне в отношении согласованности ключевых целей, изложенных в долгосрочной политике развития Монголии «Видение-2050», «Новой политике возрождения» и «14-й пятилетке» Китая, «Один пояс, один путь» и «Глобальная инициатива развития». Они также отметили, что соответствующие организации активно сотрудничают для эффективной организации визита премьер-министра Монголии и достижения прогресса в двусторонних отношениях.

Ван И подчеркнул, что премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ был одним из первых иностранных лидеров, выразивших свое участие в церемонии открытия Олимпийских игр, и заявил, что правительство Китая приветствует его присутствие на церемонии открытия.

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