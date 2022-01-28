В Узбекистане вакцинация против COVID-19 первой дозой составила 89,8 % от запланированного

- Узбекистан, общество
- 16:48, 28 января 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным Минздрава Узбекистана, 27 января в стране использовано 114 537 доз против COVID-19.
Из них получили:
1-дозу 21 883,
2-дозу - 42 179,
3-дозу - 50 475 человек.
До настоящего времени в стране использовано всего 41 795 108 доз вакцин. Из них получили:
1-дозу 19 257 995,
2-дозу - 14 531 759,
3-дозу - 8 005 354 человек.
Вакцинация первой дозой составляет 89,8 % от запланированного к вакцинации слоя населения.
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