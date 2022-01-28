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В Узбекистане вакцинация против COVID-19 первой дозой составила 89,8 % от запланированного

CentralAsia (UZ) -  По данным Минздрава Узбекистана, 27 января в стране использовано 114 537 доз против COVID-19.

Из них получили:

1-дозу 21 883,

2-дозу - 42 179,

3-дозу - 50 475 человек.

До настоящего времени в стране использовано всего 41 795 108 доз вакцин. Из них получили:

1-дозу 19 257 995,

2-дозу - 14 531 759,

3-дозу - 8 005 354 человек.

Вакцинация первой дозой составляет 89,8 % от запланированного к вакцинации слоя населения.

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