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В Узбекистане численность мужчин больше, чем женщин, - Гокомстат РУз

CentralAsia (UZ) -  Госкомстат Узбекистана обнародовал основные демографические показатели Узбекистана по состоянию на 1 января 2022 года.

По данным статистического ведомства, население страны составляет 35,3 млн человек.

Из них: женщин 17,5 млн человек; мужчин 17,8 млн человек.

В городах живут 17,9 млн человек. Сельских жителей - 17,4 млн человек.

В прошлом году Узбекистан покинули 20,1 тыс. граждан. В то же время, в страну переселились 1,9 тыс. человек.

Показатели в данных аспектах существенно возросли. В 2020 году за рубеж переехали 13,6 тыс. граждан, а в Узбекистан переселились 1,1 тыс. человек.

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