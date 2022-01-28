Токаев назвал просчеты Назарбаева уроком будущим президентам Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Возможные просчеты первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нужно рассматривать как уроки для будущих руководителей страны, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengri News. В то же время, по его словам, нельзя забывать и об «исторических заслугах» первого президента страны.

«Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента (Казахстана Нурсултана Назарбаева), выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны», — сказал Токаев.

По его словам, недостатки присущи руководителям любых стран. «Недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям. И даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются», — отметил Токаев, пояснив, что не ошибается только тот, кто не работает.

В то же время, по его словам, народ, который очерняет свое прошлое, не имеет будущего, добавил он.

В начале января в Казахстане начались протесты, связанные с резким ростом цен на автомобильный газ, которые быстро переросли в уличные беспорядки и погромы. Эпицентром уличных беспорядков стала бывшая столица Казахстана, города Алматы. К 5 января ситуация вышла из под-контроля местных силовых структур, отвечавших за обеспечение порядка в городе: участники беспорядков разгромили здание городской администрации и резиденцию президента в этом городе, участвовали в перестрелках с полицией и военными.

Для того, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, Токаев обратился к ОДКБ с просьбой отправить в страну миротворцев, после чего отдал приказ провести в городе антитеррористическую операцию против группировок боевиков из Центральной Азии и Афганистана, которые, по словам Токаева, воспользовались ситуацией с протестами, чтобы попробовать совершить государственный переворот в стране. Ущерб от беспорядков в стране Токаев оценивал в $2–3 млрд.

После нормализации ситуации в городе Токаев объявил о проведении структурных реформ, в том числе о реформе правоохранительных органов.

Также президент Казахстана заявил, что система управления страной с участием влиятельных финансово-олигархических групп сложилась во времена правления Нурсултана Назарбаева. Это, по его словам, привело к росту имущественного расслоения в стране и послужило поводом для начала протестов.

Назарбаев после ухода с поста президента в 2019 году носил почетное звание елбасы — «отца народа», а также занимал пост главы Совета безопасности республики, лидера правящей партии «Нур Отан», председателя Конституционного совета и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК) — это консультативно-совещательный орган, который объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в стране. Во вовремя протестов Токаев сместил его с должности главы Совета безопасности республики и занял ее сам, позднее парламент лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе и отменил его председательство в АНК.

Во время протестов сам Назарбаев хранил молчание и обратился к народу только 18 января. Он назвал себя пенсионером, заявил, что, вопреки слухам, никуда не уезжал из страны и подчеркнул, что никакого раскола в правящей элите нет и Токаев обладает всей полнотой власти.

28 января Токаев сменил Назарбаева на посту председателя правящей партии «Нур Отан». Первый президент сохранил за собой право входить в состав Конституционного совета республики.

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