Госкомстат Узбекистана представил минимальные и максимальные цены на продукты питания

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана провел наблюдение за центральными дехканскими рынками в регионах.

По данным статистического ведомства по состоянию на 26 января 2022 года цены на продукты питания следующие:

· говядина на кости (1 кг) ➖ 45 000 - 68 000 сумов или в долларовом эквиваленте $4,16-6,2;

· баранина (1 кг) ➖ 54 000 - 80 000 сумов или $4,99-$7,39;

· картофель (1 кг) ➖ 3 000 - 8 000 сумов или $0,28-$0,7;

· лук репчатый (1 кг) ➖ 1 500 - 4 000 сумов или $0,14-$0,37;

· морковь (1 кг) ➖ 1000 - 5 000 сумов или $0,09-$0,4;

· яйца (10 шт.) ➖ 6 000 - 14 000 сумов или $0,55-$1,29;

· рис (1 кг) ➖ 5 000 - 17 500 сумов или $0,4-$1,6;

· масло растительное (1 л) ➖ 14 000 - 24 000 сумов или $1,29-$2;

· сахар (1 кг) ➖ 7 900 - 10 500 сумов или $0,7-$0,8.

При этом взяты цены на продукты питания среди дехканских рынков. Цены в супермаркетах, минимаркетах, магазинах не учтены.