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В Узбекистане создали устройство, заряжающее электромобили с помощью энергии солнца

CentralAsia (UZ) -  Министерство инновационного развития Республики Узбекистан профинансировало проект специального устройства для зарядки электромобилей.

На основе проекта, с учетом климатических условий Узбекистана, создано устройство для зарядки электромобилей, которое будет параллельно работать от локальной системы электропередачи через солнечные фотоэлектрические системы.

Как сообщило УзА, устройство разработано во главе с ведущим ученым Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики, доктором технических наук Нураддином Матчановым. Устройство могут использовать частные предприниматели, которые собираются открыть пункты генерации средней мощности и распределения.

В процессе реализации проекта будут разработаны технические требования для мощности каждой станции и каждого района, для установки солнечных фотоэлектрических станций и безопасного подключения к центральным электросетям.

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