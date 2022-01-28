В Узбекистане создали устройство, заряжающее электромобили с помощью энергии солнца

CentralAsia (UZ) - Министерство инновационного развития Республики Узбекистан профинансировало проект специального устройства для зарядки электромобилей.

На основе проекта, с учетом климатических условий Узбекистана, создано устройство для зарядки электромобилей, которое будет параллельно работать от локальной системы электропередачи через солнечные фотоэлектрические системы.

Как сообщило УзА, устройство разработано во главе с ведущим ученым Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики, доктором технических наук Нураддином Матчановым. Устройство могут использовать частные предприниматели, которые собираются открыть пункты генерации средней мощности и распределения.

В процессе реализации проекта будут разработаны технические требования для мощности каждой станции и каждого района, для установки солнечных фотоэлектрических станций и безопасного подключения к центральным электросетям.