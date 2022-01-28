Отключение электроэнергии из-за сильного ветра произошло на юге Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошло отключение электроэнергии из-за сильного ветра, сообщает в Telegram-канале пресс-служба министерства энергетики страны.

"Линии электропередач временно отключили от сети из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после того как сильный ветер стихнет, линии восстановят.

Кроме того, по данным пользователей соцсетей в Карши прошла пыльная буря. Очевидцы поделились видео природной стихии.