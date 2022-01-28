Отключение электроэнергии из-за сильного ветра произошло на юге Узбекистана

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- 20:47, 28 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошло отключение электроэнергии из-за сильного ветра, сообщает в Telegram-канале пресс-служба министерства энергетики страны.
"Линии электропередач временно отключили от сети из соображений безопасности", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после того как сильный ветер стихнет, линии восстановят.
Кроме того, по данным пользователей соцсетей в Карши прошла пыльная буря. Очевидцы поделились видео природной стихии.
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