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Под Ташкентом в чемодане обнаружено тело молодой женщины со следами убийства

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 27 января текущего года, примерно в 21:30, недалеко от махалли Гулобод Паркентского района был обнаружен чемодан красного цвета.

В чемодане находился труп женщины со следами убийства, возраст 30-35 лет, азиатского происхождения, сообщила пресс-служба Ташкентской областной прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 часть 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Личность погибшей уточняется.

Предварительное следствие ведет Ташкентская областная прокуратура.

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