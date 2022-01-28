Под Ташкентом в чемодане обнаружено тело молодой женщины со следами убийства

- Узбекистан, происшествия
- 21:09, 28 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В четверг, 27 января текущего года, примерно в 21:30, недалеко от махалли Гулобод Паркентского района был обнаружен чемодан красного цвета.
В чемодане находился труп женщины со следами убийства, возраст 30-35 лет, азиатского происхождения, сообщила пресс-служба Ташкентской областной прокуратуры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 часть 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Личность погибшей уточняется.
Предварительное следствие ведет Ташкентская областная прокуратура.
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