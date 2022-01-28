В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер медведя

медведь Зузу

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте женщина сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. Об этом сообщили в пресс-службе ташкентского зоопарка.

Инцидент произошел 28 января, примерно в 12:00. Женщина на глазах у посетителей зоопарка сбросила маленькую девочку в вольер к бурому медведю. Медведь спустился в ров и подошел к девочке. Хищник понюхал ребенка и отошел. Работникам удалось спасти ребенка. Они заманили медведя во внутреннее помещение и вытащили девочку из вольера.

После спасения, ребенок был отправлен в медпункт зоопарка. Согласно первичному осмотру, девочка получила ушибы в результате падения с высоты. В зоопарке подчеркнули, что ребенок не получил ранений от зубов медведя и было отмечено, что расходы на лечение девочки покроет зоопарк.

В настоящее время правоохранительные органы ведут разбирательство.

О личности женщины и причинах ее поступка не сообщается.

В зоопарке отметили, что кавказский бурый медведь Зузу поступил из Бакинского зоопарка в 2017 году и с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике.