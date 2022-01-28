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В Ташкенте в отношении женщины, сбросившей 3-летнюю дочь в вольер к медведю, возбуждено уголовное дело
медведь Зузу
медведь Зузу
Предыстория: В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер медведя

CentralAsia (UZ) -  По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, в отношении женщины, сбросившей в Ташкентском зоопарке свою 3-летную дочь в вольер к медведю, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 через статью 25 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса РУз.

Подозреваемая задержана в процессуальном порядке.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 28 января, в Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к бурому медведю.

Медведь не тронул девочку и сотрудникам удалось вызволить девочку из вольера. Она получила травмы о время падения с высоты в вольер.

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