В Ташкенте в отношении женщины, сбросившей 3-летнюю дочь в вольер к медведю, возбуждено уголовное дело

- Узбекистан, происшествия
- 23:56, 28 января 2022
- Просмотров: 157
медведь Зузу
CentralAsia (UZ) - По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, в отношении женщины, сбросившей в Ташкентском зоопарке свою 3-летную дочь в вольер к медведю, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 через статью 25 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса РУз.
Подозреваемая задержана в процессуальном порядке.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 28 января, в Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер к бурому медведю.
Медведь не тронул девочку и сотрудникам удалось вызволить девочку из вольера. Она получила травмы о время падения с высоты в вольер.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.