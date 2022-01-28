Президент Узбекистана указал на недостатки школьного образования

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 января провел совещание, в ходе которого перечислил недостатки и проблемы в системе школьного образования. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«На сегодняшний день 1695 школ по всей стране нуждаются в капитальном ремонте, 179 школ еще не достроены, более 3000 школ нуждаются в модернизации», — сказал президент.

Он сообщил, что в связи со строительством новых жилых массивов, расширением сельской инфраструктуры и ростом населения необходимо построить 270 новых школ.

По словам главы Узбекистана, в настоящее время в 2300 школах отсутствуют спортивные залы, национальные музыкальные инструменты есть только в 615 школах. Книжный фонд школьных библиотек не обновлялся годами. В 84 школах качество обучения настолько низкое, что ни один их выпускник не поступил в вуз в прошлом году.

Образовательные стандарты и учебные планы ориентируют только на получение теоретических знаний и не учат логически мыслить, не формируют практические навыки, словом, не готовят детей к жизни. Из 504 тысяч учителей 12% имеют среднее специальное образование, а 38% вообще не имеют квалификационной категории. В школах до сих пор более 200 отчетов, а все процессы, такие как обучение и мероприятия, «слишком формализованы».

«Мы начинаем масштабные реформы, чтобы вывести качество образования на качественно новый уровень», — сказал президент.

Он подчеркнул, что реформы в сфере школьного образования – сложный процесс, требующий большой ответственности. И очень важно определить правильные стратегические направления. Чиновникам поручено до конца года в сотрудничестве с авторитетными организациями и финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Азиатский банк развития, разработать стратегию развития школьного образования. На этой основе будет принята Программа развития школьного образования.

Для эффективной организации выполнения поставленных задач планируется создать отдельный штаб, в который войдут чиновники всех министерств и ведомств, опытные и влиятельные педагоги, ученые и общественные деятели.

На районном, областном и республиканском уровнях создадут Советы по реформе школьного образования. К руководству школами и районными отделами народного образования будут привлекать квалифицированных руководителей на конкурсной основе, приглашать специалистов из-за рубежа, назначив им достойную заработную плату. Хокимы и директора школ, добившиеся наилучших результатов, сумевшие заметно повысить качество образования, будут вознаграждены.

Будет создана новая система поддержки высококвалифицированных педагогов. Их зарплату значительно увеличат – за счет средств фонда министра народного просвещения, в который из бюджета направят 300 млрд сумов ($28 млн).

Систему подготовки учителей с высшим образованием усовершенствуют. В частности, к педагогическим вузам и факультетам прикрепят на постоянной основе школы, и, начиная с первого курса, студенты будут четыре раза в неделю заниматься в вузах, а два раза — непосредственно в школах.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра методик обучения, учебной нагрузки и количества уроков у школьников, а также внедрения методов, побуждающих учащихся не только получать теоретические знания, но развивать логику и творческое мышление. В каждой школе необходимо открыть различные кружки художественной самодеятельности и создать спортивные команды.

«Абсолютно неправильно закрывать школы после уроков. Библиотека, спортзал, компьютерные классы, актовый зал должны быть открыты весь день, и каждый день должны проходить конкурсы, концерты, чтения, интеллектуальные игры типа “Заковат” и другие мероприятия», — потребовал президент.

Президент заявил, что каждый выпускник школы должен уметь играть хотя бы на одном национальном музыкальном инструменте и владеть каким-либо ремеслом/профессией.

В ближайшие пять лет в стране должно быть создано 1,2 млн ученических мест. В текущем году выделено 2,5 трлн сумов ($231 млн) на строительство и реконструкцию 527 школ, и эта сумма будет увеличена. Новые и отремонтированные школы должны быть удобными и комфортными как для учащихся, так и для педагогов. В новых школах должны быть солнечные панели и коллектор для горячей воды, заявил президент.

«Теперь школы будут строиться и сдаваться под контролем махаллинских активистов, родителей и общественности», — сказал Мирзиёев.