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МИД Узбекистана: Разрешение узбекистанцам находиться в РФ без регистрации 15 дней пока не в силе

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана уточнили, смогут ли узбекистанцы находиться в России без регистрации 15 дней

На днях распространились сведения о вступлении в силу порядка, согласно которому граждане Республики Узбекистан могут временно находиться на территории Российской Федерации без регистрации в течение 15 дней.

Как сообщили в пресс-службе МИД РУз, межправительственное соглашение о порядке пребывания граждан Республики Узбекистан на территории России и граждан РФ на территории Узбекистана было подписано 17 июня 2021 года.

Статья 1 соглашения предусматривает, что граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 15 дней.

20 января текущего года было принято постановление президента об утверждении данного международного договора. Министерством иностранных дел Республики Узбекистан направлено российской стороне уведомление о выполнении узбекской стороной внутригосударственных процедур.

При этом согласно статье 4 соглашения, оно вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Таким образом, указанный документ не вступил в силу, поскольку российская сторона еще не завершила выполнение соответствующих внутригосударственных процедур.

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