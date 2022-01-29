Помощник министра обороны США и замминистр обороны Монголии провели телефонный разговор

CentralAsia (MNG) - Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, доктор Эли Ратнер провел телефонный разговор со своим монгольским коллегой, заместителем министра обороны Б. Баярмагнаем по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между США и Монголией, 27 января 2022 г, - передает официальный сайт Государственнего департамента США.

Др. Ратнер подчеркнул важность американо-монгольских отношений в области обороны и подтвердил приверженность Соединенных Штатов укреплению сотрудничества в области обороны в будущем.

Др. Ратнер также поблагодарил Монголию за ее вклад вместе с США и партнерами по коалиции в Афганистане, а также за вклад Монголии в миротворческие операции по всему миру.

Др. Эли Ратнер является помощником министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. До подтверждения он работал директором оперативной группы Министерства обороны США по Китаю и старшим советником по Китаю министра обороны. До прибытия в министерство обороны Др. Ратнер был исполнительным вице-президентом и директором по исследованиям в Центре новой американской безопасности (CNAS), где он был членом руководящего состава и отвечал за управление исследовательской программой и персоналом Центра.

С 2015 по 2017 год Ратнер работал заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена, а с 2011 по 2012 год — в отделе по делам Китая и Монголии в Государственном департаменте. Ранее он также работал в Сенате США в качестве профессионального сотрудника в сенатском комитете по международным отношениям и в офисе сенатора Джо Байдена. Вне правительства, Др. Ратнер работал старшим научным сотрудником по китайским исследованиям в Совете по международным отношениям, старшим научным сотрудником и заместителем директора Азиатско-Тихоокеанской программы безопасности в CNAS, а также младшим политологом в RAND Corporation.

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