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«Народный сын» Пурэв выиграл второй бой One Championship

CentralAsia (MNG) -  Пурэв Отгонжаргал, чемпион Монгольской ассоциации смешанных единоборств «MGL-1 FC» в весовой категории до 57 кг по прозвищу «Ардын Хүү» - «Народный сын», вчера провел свой второй бой в рамках One Championship.

One Championship, крупнейшая в Азии федерация смешанных единоборств, вчера провела мероприятие Only the Brave - («Только храбрые»), и первым из 11 заявленных боев стал легчайший вес О. Пурэв.

О.Пурэв, победивший Бена Рояля из Великобритании в первом матче One Championship тяжелым ударом, на этот раз победил Микаэля Гильерме де Хесуса из Бразилии за 5 минуты в трех раундах.

Это была его девятая подряд победа в смешанных единоборствах и первая победа судейским голосованием.

Пурэв «Народный сын» Отгонжаргал улучшил свой список чемпионов ONE до 2:0, одержав убедительную победу над выпускником ONE Warrior Series Микаэлем Де Хесусом в их схватке по смешанным единоборствам в легчайшем весе. Бой велся на каждом раунде, но преимущество во всех было у монгола, - пишет onefc.com.

Руки и давление Пурэва диктовали первую половину боя, и после этого он вышел на первое место в большинстве схваток.

Хотя Де Хесус пытался сплотиться в третьем раунде, «Народный сын» одержал комфортную победу единогласным решением судей после 15 минут напряженной борьбы, увеличив свою общую победную серию до девяти.

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