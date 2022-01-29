Монголки завоевали 5 бронзовых медалей на турнире «Гран-при Ивана Ярыгина»

Б. Марал

CentralAsia (MNG) - Гран-при Иван Ярыгин 2022 продлится четыре дня, с 27 по 30 января. Соревнования пройдут, как среди мужчин, так и среди женщин. На Гран-при Иван Ярыгин 2022 будут разыграны медали у мужчин в весовых категориях до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг; и у женщин в весовых категориях до 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 и 76 кг.

Бронзовый призер чемпионатов мира «Будапешт-2018», «Нур-Султан-2019» и «Осло-2021» Б.Шоовдор завоевала бронзовую медаль в весовой категории 59 кг. Это ее пятая медаль из Красноярска.

Серебряный призер чемпионата мира «Будапешт-2013» Э. Сумъяа и чемпион Азии среди юниоров 2018 года Б. Марал завоевали бронзовые медали в весовой категории до 55 кг.

Д.Отгонжаргал завоевала бронзовую медаль реди женщин в весовой категории до 50 кг.

Прошлогодний чемпион Азии Болортунгалаг Зоригт привезла из Красноярска последнюю или пятую бронзовую медаль монгольских борцов.

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