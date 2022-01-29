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В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 441 тыс. 679.

Из новых случаев 1 тыс. 129 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 928 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 88 пациентов находится в легком, 6 тыс. 447 — в среднем, 913 — в тяжелом и 106 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии по-прежнему осталось 2 тыс. 31.

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Коронавирус в Монголии
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