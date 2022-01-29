В Казахстане рассматривают несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования

CentralAsia (KZ) - Несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования рассматривают в Казахстане, пишет KAZ.Tag со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«В целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства Министерством прорабатывается вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. Кроме того, по поручению президента будет разработана новая программа льготного автокредитования населения. В данный момент рассматривается несколько вариантов перезапуска программы», - говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как пояснили в МИИР, один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей.

«Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль», - сказано в сообщении.

Программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании. Общий лимит финансирования составляет Т82 млрд.

«С момента реализации программы выдано 30 525 займов на Т159 млрд с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тыс. человек уже приобрели автомобили отечественного производства», - уточнили в МИИР.

Условия программы льготного автокредитования:

- стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более Т15 млн;

- срок кредитования – не более семи лет;

- номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;

- при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.

«На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA», - добавили в мининдустрии.

Напомним, ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что за счет денег ТОО «Оператор РОП» в Казахстане планируется выдавать автомобильные кредиты под 4% без первоначального взноса.

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