Назарбаева, Мамин, Байбек и ряд других лиц не вошли в политсовет партии Nur Otan. Список

CentralAsia (KZ) - Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и занимавший до сегодняшнего дня пост первого заместителя партии Nur Otan Бауыржан Байбек не вошли в состав политсовета партии, передает Tengrinews.kz.

На съезде Nur Otan был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов.

«В целом высший представительный орган партии обновился на 55%. Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть.

В составе политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора. Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%», - говорится в сообщении.

Помимо Назарбаевой, Мамина и Байбека в новом списке также нет: министра культуры и спорта Даурена Абаева, экс-вице-министра культуры и спорта Габидуллы Абдрахимова, акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, главы «КазМунайГаза» Алика Айдарбаева, экс-главы «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева, посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, госсекретаря Казахстана Ерлана Карина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова, акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, члена Национального совета общественного доверия Рахима Ошакбаева, акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, вице-премьера - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, ректора ЕНУ имени Гумилева Ерлана Сыдыкова, бывшего депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана, предпринимателя, президента Федерации тенниса Булата Утемуратова, акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Ниже приводится новый список членов политсовета партии:

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – президент Казахстана, председатель партии;

Абишов Нуралы Алмаханович - директор ТОО Bokei;

Айтжанова Динара Нуржановна - председатель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области;

Алсеитов Оспанбек Балтабаевич - генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», председатель ППО «Павлодарский нефтехимический завод»;

Алтаев Аманжол Дуйсенбайұлы - ученый-филолог, поэт-импровизатор;

Алтынбеков Бекзат Комарович - первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Nur Otan;

Аскеров Эмин Халилович - руководитель социальной мастерской ТОО Green TAL, член регионального общественного совета по поддержке занятости и социально уязвимых слоев населения;

Ахметова Гульмира Аскаровна - директор Талдыкорганского регионального филиала АО «Народный банк Казахстана»;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы - председатель сената парламента Казахстана;

Эбдигали уулы Берик - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Бактыгалиева Айнура Кайсаровна - заместитель директора ТОО Life4job, председатель ППО Life4job, член Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии Nur Otan;

Алташева Айнагуль Кыдырбаевна - руководитель ГККП на ПХВ Bolashak saraiy при Управлении образования Акмолинской области;

Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович - ректор Казахского национального университета им. К. И. Сатпаева;

Булгацевич Татьяна Борисовна - председатель Костанайского областного филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM»;

Габидуллина Зульфия Раухатовна - мастер спорта;

ГрачевМихаил Владимирович - директор АО «Дорожно-строительное управление № 13»;

Джакибаев Мурат Орынбаевич - генеральный директор группы компаний «Белес», председатель регионального совета Палаты предпринимателей;

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна - заместитель генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК;

Джартыбаев Серик Тлеуханович - руководитель Колледжа информационных технологий;

Ерниязова Айсулу Алимжановна - председатель ОФ «Лига волонтеров»;

Ерхатов Аманбай Елеуович - директор ТОО «СПК Қызылорда Балық»;

Есенгулов Такталифум Садуович - первый заместитель генерального директора АО «СНПС-Актобемунайгаз»;

Ешенкулов Талгат Ильясович - председатель правления - ректор Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати;

Жаудыр Айболат Жангалиевич - директор Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького;

Жудебаев Арман Адильханович - ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;

Жукова Ирина Николаевна - индивидуальный предприниматель;

Жунисова Фарида Амансариевна - директор ТОО «Аулие-Ата Феникс»;

Жусип Нурторе Байтелесович - депутат сената парламента Казахстана;

Закарья Кунсулу Дальтоновна - генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности;

Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор КТ «Зенченко и К»;

Имашева Снежанна Валерьевна - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Исабаев Бейбит Оксикбаевич - депутат сената парламента Казахстана;

Исенова Махаббат Курмантаевна - журналист, теле- и радиоведущая;

Исхахов Талгат Жунисбекович - директор ТОО «БалТекстиль»;

Казанцев Павел Олегович - заместитель председателя Мажилиса Республики Казахстан;

Калтаева Ляззат Молдабековна - депутат сената парламента Казахстана;

Каналимов Ерлан Ермекович - секретарь маслихата города Нур-Султана;

Канкуров Станислав Владимирович - секретарь маслихата города Алматы;

Кенжеханулы Рауан - директор ТОО Bilim Media Group;

Ким Вера Александровна - депутат мажилиса парламента Казахстан, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»;

Кобеева Алтынай Орманкалиевна - директор ОФ «Информационно-ресурсный центр»;

Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Казахстана;

Куришбаев Ахылбек Кажигулович - депутат сената парламента Казахстана;

Кусесова Назерке Бериккалиевна - директор крестьянских хозяйств «Айкөркем», «Райымбек»;

Кыдырали Дархан Куандыкулы - председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»;

Камзабекулы Дихан - член правления - проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева;

Куспан Айгүл Сайфоллақызы - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Лимаренко Марина Анатольевна - главный редактор областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан»;

Лория Давид Григорьевич - казахстанский футболист, экс-капитан сборной РК по футболу;

Макаренко Александр Геннадьевич - первый заместитель председателя филиала «ССГПО» партии Nur Otan;

Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович - директор КТ «Мамбетов и К», председатель Северо-Казахстанского регионального совета по противодействию коррупции;

Набиев Амиржан Амиржанович - директор ТОО «Атрикс-Строй»;

Нигматулин Нурлан Зайруллаевич - председатель мажилиса парламента Казахстана;

Новолодская Зоя Владимировна - директор по развитию ТОО «Силумин-Восток», председатель Регионального общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства;

Нугымаров Айбек Серикболулы - четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель турниров «Әлем Барысы», «Қазақстан Барысы», директор Колледжа транспорта города Семея;

Нурбек Саясат - руководитель образовательных проектов BTS-Education;

Нуржигитова Дана Омирбаевна - депутат сената парламента Казахстана;

Ожаев Нурлыбек Жумахметулы - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Оралов Асхат Раздыкович - заместитель акима города Нур-Султана;

Осин Анвар Абзалетдинович - генеральный директор ТОО «ТД «Абзал»;

Осин Кирилл - директор НПУ «ЭКО Мангистау»;

Паулин Элина Сергеевна - заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», член Президентского молодежного кадрового резерва;

Перепечина Ольга Валентиновна - заместитель председателя сената парламента Казахстана;

Платонов Артур Станиславович - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Пя Юрий Владимирович - председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, «Қазақстанның Еңбек Ері»;

Рау Альберт Павлович - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Садвакасова Динара Тайбасаровна - председатель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»;

Саиров Ерлан Бияхметович - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Салжанов Исламбек Тулеубаевич - председатель наблюдательного совета группы компаний Altyn kyran;

Сарин Қалқаман Айымғазыұлы - руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска;

Сарым Айдос Амироллаевич - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Сауэр Иван Адамович - директор ТОО Агрофирма «Родина», Қазақстанның Еңбек Ері;

Семгалиев Алибек Аманжанович - заместитель генерального директора ТОО «Сазанкурак»;

Сергалиев Нурлан Хабиболлаулы - ректор, председатель правления Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;

Смышляева Екатерина Васильевна - депутат мажилиса парламента Казахстана;

Споткай Максим Александрович - заместитель руководителя аппарата сената парламента Казахстана;

СУЛТАНГАЗИЕВ Куат Елусизович - директор Алматинского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация»;

Сугирбай Аят Исатайулы - председатель ОО «Ұлттық рух», коммерческий директор ТОО «ACS»;

Тажекеев Азильхан Ауезханулы - руководитель НИЦ «Археология и этнография» Кызылординского университета имени Қорқыт Ата;

Танатарова Жадыра Нагашибаевна - директор Сайрамской вспомогательной школы-интерната с. Сайрам Сайрамского района;

Танбаева Базара Ермаганбетовна - первый заместитель председателя филиала «Теміржол» партии Nur Otan Кызылординской области;

Тулеуталиев Мухтар Есенжанович - главный врач Онкологического центра города Нур-Султана;

Турсунов Алмат Жанабильевич - председатель совета директоров ТОО «Қарасу-Астык», Қазақстанның Еңбек Ері;

Урисбаев Аббат Жангирханович - директор Актауского филиала АО ForteBank;

Утеулов Нуркен Ашимханович - заместитель директора по творческой работе Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева;

Хильниченко Александр Викторович - заместитель председателя коммандитного товарищества «Хильниченко»;

Чернышева Иннеса Александровна - директор гимназии № 38 имени Л. Гумилева, Усть-Каменогорск;

Чидунчи Ирина Юрьевна - председатель регионального общественного совета по экологии;

Шибутов Марат Максумович - политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана;

Шимашева Рахат Сейдахметовна - член общественного совета города Алматы;

Шойбеков Бекарыс Аксакалович - директор детско-юношеского центра Туркестана, заместитель председателя областного общественного совета по развитию образования и науки;

Эктова Ирина Андреевна - легкоатлетка, мастер спорта международного класса Казахстана.

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