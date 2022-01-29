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Павлодарский урожай картофеля гниет на границе с Узбекистаном

CentralAsia (KZ) -  На казахстанско-узбекской границе застряла партия картофеля, которую везли из Павлодара в Узбекистан. Как передает Orda.kz, на данный момент 35 вагонов (около 2 тыс. тонн) стоят на таможенном посту железнодорожной станции Сарыагаш.

По словам предпринимателя Нургали Орманов, всё из-за нового постановления правительства о запрете экспорта картофеля и моркови, которое вступило в силу 19 января.

Между тем застрявшие на таможне предприниматели уверяют: прибыли в этот пункт ещё 15 января со всеми документами. Но уже тогда граница для них оказалась закрыта.

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