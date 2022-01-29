Назарбаев высказался об избрании Токаева лидером партии Nur Otan. Фото

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном съезде партии Nur Otan.

Как сообщается на сайте Elbasy.kz, сказав об исторической значимости текущего съезда, Назарбаев выразил уверенность, что однопартийцы поддержат его предложение избрать действующего президента Касым-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan.

«За последние полтора года партия прошла через серьезную системную перезагрузку. Последним этапом этого процесса считаю передачу всей полноты управления партией действующему главе государства - Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах. Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия Nur Otan, обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надежным помощником в их осуществлении», - сказал Елбасы.

В ходе выступления Елбасы подчеркнул, что партия Nur Otan является главной политической силой страны.

«Отстаивая интересы всех слоев общества, партия всегда стояла на защите нашей независимости и государственности. Вместе мы добились многого. Самое главное - была создана надежная основа для дальнейшего развития Казахстана. Важно продолжать это поступательное движение вперед», - сказал первый президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что только при широкой поддержке общественности будут достигнуты значимые результаты масштабных реформ, направленных на укрепление независимости Казахстана.

«Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт. Сегодня мы вступили в четвертое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать четкие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа», - сказал он.

В ноябре в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны. Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение первого президента - это лишь логическое продолжение транзита власти.

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Выступив с заявлением 18 января Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

«Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет», - заверил он.

19 января мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Ожидается, что это право будет принадлежать действующему Президенту страны.

Также 27 января депутаты сената предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе «О первом президенте – Елбасы». Ее направили на согласование в мажилисом.

28 января решением внеочередного XXI съезда партии президент Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран председателем партии Nur Otan.

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