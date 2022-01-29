В России впервые выявили более 100 тыс. новых случаев коронавируса. За сутки заразились 113 тыс. 122 человека

CentralAsia (KZ) - В России за прошедшие сутки выявили 113 тыс. 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки выявили 26 тыс. 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 14 тыс. 939.

По всей России умерли за прошедшие 24 часа, по данным оперштаба, 668 человек, выздоровели — 30 тыс. 10 человек.

С начала пандемии оперштаб зафиксировал 11 млн 615 тыс. 779 случаев заболевания и 330 тыс. 111 смертей от коронавируса.

Число случаев за один день впервые превысило 100 тыс. Накануне сообщалось о 98 тыс. 40 заболевших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения