В России впервые выявили более 100 тыс. новых случаев коронавируса. За сутки заразились 113 тыс. 122 человека

CentralAsia (KZ) - В России за прошедшие сутки выявили 113 тыс. 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
В Москве за сутки выявили 26 тыс. 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 14 тыс. 939.
По всей России умерли за прошедшие 24 часа, по данным оперштаба, 668 человек, выздоровели — 30 тыс. 10 человек.
С начала пандемии оперштаб зафиксировал 11 млн 615 тыс. 779 случаев заболевания и 330 тыс. 111 смертей от коронавируса.
Число случаев за один день впервые превысило 100 тыс. Накануне сообщалось о 98 тыс. 40 заболевших.
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