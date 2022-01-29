Число зараженных COVID среди прибывших на Олимпиаду в Китай превысило 100 человек

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CentralAsia (CA) - За последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших в Пекин на Олимпийские игры 2022 года. Общее число таких случаев достигло 105, сообщается на сайте Игр.

В Пекин 28 января прибыло 1 тыс. 418 человек, из них 736 спортсменов и представителей команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 29 случаев заражения, из них 19 — у спортсменов и представителей команд.

Еще семь случаев было выявлено в так называемых закрытых пузырях. Это строго определенные зоны, где будут жить прибывшие в Пекин спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри этих пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен. Это сделано для обеспечения безопасного проведения соревнований в условиях пандемии. Участники смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми, для тренировок, соревнований и работы.

Всего с 23 января на Игры прибыло 4 тыс. 560 человек, 79 сдали положительные тесты. В «закрытых пузырях» было сделано 279 тыс. 316 тестов, 26 из них дали положительные результаты.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.