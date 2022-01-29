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Г.Бадмаараг завоевала золотую медаль чемпионата Азии по боксу U22

CentralAsia (MNG) -  Только что 29 января 2022 года в столичном спортивном комплексе «Универсальный Дворец Спорта» Узбекистана прошли финальные бои Чемпионата Азии по боксу U22 среди юношей и девушек до 22 лет. В нем принимали участие 109 боксеров из 12 стран континента.

В состоявшихся финальных боях у девушек — Ганзоригийн Бадмаараг одержала убедительную победу над японкой Ринко Танакой в весой категории до 60 кг.

И она завоевывает золотую медаль и становится победителем Чемпионата Азии по боксу U22 среди юношей и девушек до 22 лет.

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