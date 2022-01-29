Монголки завоевали серебряные медали на чемпионате Азии по боксу до 22 лет среди девушек

CentralAsia (MNG) - Только что 29 января 2022 года в столичном спортивном комплексе «Универсальный Дворец Спорта» Узбекистана прошли финальные бои Чемпионата Азии по боксу U22 среди юношей и девушек до 22 лет. В нем принимали участие 109 боксеров из 12 стран континента.

В состоявшихся финальных боях у девушек — Монхорын Намуун (весовая категория до 57 кг) завоевала серебряную медаль Чемпионата Азии по боксу U22 среди юношей и девушек до 22 лет.

И другая монголка — Цэцэгдарийн Мягмарсурэн выиграла серебро в весовой категории 63 кг среди девушек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения