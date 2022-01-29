Турция готовится поставить в Казахстан партию современных ударных беспилотников

CentralAsia (KZ) - Турция готовится поставить в Казахстан партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет KazTag со ссылкой на Турецкую телерадиокомпанию (TRT).

«Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных БПЛА Anka в Казахстан», - сообщил генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль.

Он подтвердил, что партия БПЛА Anka уже была поставлена Тунису, теперь на очереди Казахстан.

«Переговоры по поставкам ударных дронов ведутся и с рядом других стран. Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик», - сказал глава TUSAŞ.

Котиль также сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные Турции страны.

Отмечается, что о начале поставок Anka Тунису сообщалось в октябре 2021 года.

«Тогда стало известно, что в эту страну было поставлено два турецких беспилотника. Контракту на поставку беспилотников предшествовали почти два года переговоров. В том же месяце стало известно, что приобретением беспилотников Anka заинтересовалась и Великобритания. БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. В частности, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии в феврале-марте 2020 года», - говорится в сообщении.

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