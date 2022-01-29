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Китайские власти вызвали должностных лиц AstraZeneca China в связи с расследованием подозрений в мошенничестве

CentralAsia (KZ) -  Китайские власти вызвали должностных лиц AstraZeneca China в связи с расследованием подозрений в мошенничестве с медицинским страхованием со стороны сотрудников компании, сообщило в субботу Национальное управление безопасности здравоохранения (NHSA).

Как передает Reuters, регулятор государственного фонда медицинского страхования заявил, что власти распорядились арестовать всех подозреваемых, но не сообщили подробностей о предполагаемых нарушениях или размере задействованных средств. Он потребовал, чтобы AstraZeneca China закрыла лазейки в надзоре за маркетинговой деятельностью, добавило NHSA. В заявлении в пятницу компания сообщила, что некоторые сотрудники в южном городе Шэньчжэнь изменили или участвовали в изменении отчетов о тестировании пациентов и подозревались в мошенничестве с медицинским страхованием.

NHSA и министерство общественной безопасности провели встречу с должностными лицами компании в декабре, чтобы проинформировать их о расследовании, добавило оно.

«AstraZeneca China серьезно относится к таким неправомерным действиям сотрудников и приветствует рекомендации NHSA и MOPS», - говорится в сообщении.

Представитель AstraZeneca заявил, что все сотрудники, участвовавшие в деле в Шэньчжэне, были гражданами Китая.

Компания приняла дисциплинарные меры в отношении этих сотрудников и сообщила об их нарушениях властям, говорится в заявлении.

Власти начнут общенациональные кампании по искоренению мошенничества, связанного с изменением результатов генетических тестов, добавило NHSA, призывая лиц, ответственных за такие нарушения, явиться с повинной.

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