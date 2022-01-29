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Никакого торга с Назарбаевым не было, - Токаев
Предыстория: Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совбеза Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Никакого торга с ним (с Назарбаевым - ред.), естественно, не было», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью госканалу, пишет Orda.kz.

По его словам, разговора о личных привилегиях тоже не было.

«Единственно, стоял вопрос о статусе председателя совета безопасности. Этот вопрос был решен на ходу. На съезде Nur Otan я дал оценку роли Назарбаева, и надеюсь, именно на нее будут ориентироваться в будущем», - сказал он.

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