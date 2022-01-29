Токаев озвучил, сколько времени планирует пробыть президентом Казахстана

CentralAsia (KZ) - «Я не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но я точно знаю, что не более двух сроков», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью госканалу «Хабар 24», пишет Orda.kz.

По его словам, никакого переделывания законов, и тем более Конституции — не будет.

«Моя миссия, как президента, состоит в том, чтобы достичь положительных результатов трансформации всей системы и экономики. Политика и экономика идут вместе. Нельзя сейчас реформировать экономику и оставлять политику на потом», - сказал он.

Токаев выступил против того, чтобы «косить» кадры. По его мнению, их нужно оценивать по квалификации и качеству. «Менять весь состав кабинета министров - это не мой метод. Но нужно понимать, что скамейка короткая. Нужно искать подходящих министров, но набирать людей с улицы — чревато дестабилизацией», - сказал он.

Говоря об оппозиции, Токаев сказал, что она имеется, но в большей степени на улице.

«В правящей партии оппозиция тоже есть. Партия должна реформироваться. В мажилисе должны быть несколько сильных партий, они должны приходить к консенсусу. Мы должны воспитывать и взращивать политических деятелей», - сказал он.

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