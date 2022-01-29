Токаев о январских событиях: Одна из бандитских группировок развернула командный штаб в гостинице «Казахстан»

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о своем приказе стрелять на поражение, заявил, что отсутствовал единый план действий правоохранителей.

Об этом он сказал в субботу в эфире телеканала «Хабар», пишет КазТАГ.

«Была неразбериха. Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. После жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранителей в таких ситуациях. Я взял ответственность на себя. Потом я публично повторил, так как люди опасались. Я знал последствия, но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я думал меньше всего о реакции Запада, я думал о том, чтобы навести порядок», - сказал глава государства.

По его словам, иностранные боевики в ходе январских событий получили отпор и эвакуировались через аэропорт Алматы.

По его словам, атака на Алматы – «это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же».

«Бандиты, которые непосредственно в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. Они не чувствовали боли. Одна из бандитских группировок располагалась в пятизвездочном отеле, кто оплачивал это все? Они развернули командный штаб в гостинице «Казахстан», - сказал президент

Отвечая на вопрос о некоем «долге» перед президентом России Владимиром Путиным за привлечение миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности, он подчеркнул, что миротворцы не произвели ни одного выстрела.

«Никаких разговоров с Путиным о том, что мы, дескать, рассчитаемся, не было, никаких условий со стороны Кремля тоже не было», - подчеркнул президент.

Говоря об отключении интернета, он признал, что государство тогда проиграло информационно.

«Это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, и мои действия. Уже потом я был вынужден объяснять. Интернет отключают не только у нас. Среди бандитов были профессионалы. Дезинформационная кампания лилась рекой», - сказал Токаев.

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