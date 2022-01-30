За прошедшие сутки в Казахстане 12,6 тыс. человек выздоровело от коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 12611 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 8823,
Акмолинская область — 347,
Атырауская область — 521,
Восточно-Казахстанская область — 316,
Западно-Казахстанская область — 82,
Карагандинская область — 957,
Костанайская область — 97,
Кызылординская область — 352,
Мангистауская область — 207,
Павлодарская область — 499,
Северо-Казахстанская область — 264,
Туркестанская область — 146.
Итого выздоровевших в Казахстане — 1 млн 57 тыс. 783.
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Коронавирус в Казахстане
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