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За прошедшие сутки в Казахстане 12,6 тыс. человек выздоровело от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 12611 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 8823,

Акмолинская область — 347,

Атырауская область — 521,

Восточно-Казахстанская область — 316,

Западно-Казахстанская область — 82,

Карагандинская область — 957,

Костанайская область — 97,

Кызылординская область — 352,

Мангистауская область — 207,

Павлодарская область — 499,

Северо-Казахстанская область — 264,

Туркестанская область — 146.

Итого выздоровевших в Казахстане — 1 млн 57 тыс. 783.

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Коронавирус в Казахстане
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