Монголки завоевали золотые медали на турнире «Иван Ярыгин»

CentralAsia (MNG) - Спортсменки Монголии завоевали 10 медалей на турнире по вольной борьбе в России. Спортсменки завоевали две золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей.

На коврах крытого манежа «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске, Россия продолжится Международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти выдающегося сибиряка Ивана Ярыгина.

Монголки в первый день 28 января этапа турнира Гран-при "Иван Ярыгин" выиграли 5 бронзовые медали. И эти были Д.Отгонжаргал (50 кг), Б.Хулан (53 кг), Э.Сумъяа и Б.Марал (55 кг), Б.Шоовдор (59 кг), Х.Болортуяа (57 кг) и З.Болортунгалаг (65 кг).

За золота в финальном поединке среди женщин Сухээгийн Цэрэнчимэд одолела Мейси Килти из США – 11:0.

В финальном поединке еще одна монголка Болортуяа Бат-Очир одолела землячки- Отгонжаргал Ганбаатар – 9:0. Таким образом, все три медали в весовой категории 53 кг на международном турнире «Иван Ярыгин» в Красноярске в субботу завоевали монгольские спортсменки.

Сегодня, в последний день, Э.Даваанасан поборется за золото в весовой категории до 72 кг, Д.Цогзолмаа и Н.Загардулам поборются за бронзу в весовой категории до 76 кг.

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