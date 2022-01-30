За сутки в Монголии выявили 1,8 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 1 тыс. 834 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 443 тыс. 513.

Из новых случаев 1 тыс. 20 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 814 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 60 пациентов находится в легком, 6 тыс. 520 — в среднем, 902 — в тяжелом и 109 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 3 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 34.

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