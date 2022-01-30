«Красная» зона по COVID-19 уменьшилась в Казахстане

CentralAsia (KZ) - «Красная» зона по эпидемиологической ситуации по COVID-19 уменьшилась в Казахстане, пишет КазТАГ.

Согласно представленной в воскресенье матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтую» зону, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, из «красной» зоны перешла Кызылординская область.

В «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер, находится Туркестанская область.

Казахстан остается в «красной» зоне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения