Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР неопознанного снаряда

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CentralAsia (CA) - КНДР в воскресенье, 30 января запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд, пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По версии Министра обороны Японии, снаряд, возможно, является баллистической ракетой, сообщает Kyodo. Впоследствии такое же предположение высказали и южнокорейские военные.

Японская береговая охрана заявила, что снаряд уже упал, отмечает Kyodo. Береговая охрана предупредила о возможной опасности суда.

По словам представителя правительства Японии Хирокадзу Мацуно, предполагаемая баллистическая ракета пролетела около 800 км, максимальная высота полета составила около 2 тыс. км. Мацуно подчеркнул, что пуск нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Страна выразила КНДР решительный протест.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству оперативно информировать население о развитии событий и обеспечить безопасность судов и самолетов. Источник в правительстве рассказал Kyodo, что данных об ущербе от пуска пока нет.

Южнокорейские военные предполагают, что запуск был осуществлен из района провинции Чагандо.

Это седьмой пуск, который Северная Корея произвела с начала года. Последний раз южнокорейские военные сообщали о запуске соседней страной снарядов 27 января. Тогда КНДР предположительно запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Пуск был произведен из окрестностей города Хамхын на восточном побережье. В Токио сообщили, что ракеты упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

18 января Северная Корея объявила, что накануне провела испытания с запуском тактических управляемых ракет. По данным военных, они точно поразили островную цель в Японском море. В Японии после запуска ракет создали кризисный штаб из представителей ответственных ведомств для сбора информации и оценки ущерба.

США 13 января предложили ввести новые санкции по линии ООН из-за ракетных пусков КНДР. Вашингтон подчеркнул, что каждый такой пуск нарушает резолюции Совета Безопасности. Совбез впервые принял резолюцию с осуждением испытаний ракет Северной Кореей в 2006 году. Документ требовал от всех государств — членов организации не допускать ввоза в республику или вывоза из нее ракет, а также материалов и технологий для их производства. Впоследствии пакет санкций не раз расширялся.

КНДР пообещала дать более решительный ответ в случае новых санкций. В стране заверили, что разрабатываемое оружие не направлено на конкретное государство и не угрожает соседним странам, а лишь является частью модернизации армии. США, по мнению Пхеньяна, намеренно «нагнетают ситуацию» односторонними санкциями, что является «явной провокацией».