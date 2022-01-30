В Таджикистане за сутки выявлено 14 случаев COVID-19

CentralAsia (TJ) - За сутки, 29 января в Таджикистане зарегистрировано 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 18 человек выздоровели после лечения, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

По данным ведомства, с начала регистрации COVID-19 до сегодняшнего дня инфицирован 17 тыс. 297 человек, от этой болезни вылечились 17 тыс. 96 человека (98,8%). Кроме того, на сегодня от этого заболевания скончались 124 гражданина страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения