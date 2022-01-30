В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 18 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки, 28 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 18 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 16 человек, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 156 тыс. 342 человека (154 тыс. 988 КВИ+ и 1 тыс. 354 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 тыс. 226 пациентов, на амбулаторном уровне - 146 тыс. 116 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 393 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 163 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 95 пациентов.

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