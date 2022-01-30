Токаев ответил на слухи о долге перед Путиным. Видео

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в интервью с журналистом телеканала «Хабар» слухи о «долге президенту России Владимиру Путину».

«Что касается слухов о том, что мы задолжали, и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов Россия для Казахстана - это союзное государство», - сказал глава государства.

В ходе интервью президент также прокомментировал участие миротворческого контингента ОДКБ в период январских беспорядков.

Глава государства отметил, что привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами и совершенно законно.

«Обращаясь в ОДКБ, я же не обращался к посторонним людям, я фактически обращался к самому себе и к своим союзникам. (…) Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения безопасности, то есть охраны стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл. Нужно хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла очень важную психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов. Понятно, что это сила. Кстати говоря, это объединенный контингент, кроме России, были воинские части Беларуси, Таджикистана, Армении и Кыргызстана», - прокомментировал Токаев.

6 января Токаев заявил, что обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позже, 8 января, Токаев провел телефонный разговор с президентом Путиным. Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности.

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