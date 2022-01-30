Токаев сравнил казахстанских олигархов с богатыми узбекистанцами

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар» привел в пример богатых людей из Узбекистана, сравнив их с казахстанскими олигархами.

«Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные, большие деньги в нашей стране, и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше».

В этом плане я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами, но они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручения: «Что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать?» И строят больницы, строят инфраструктуру за свои личные средства. В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или, тем более, за границей атакуют свою страну», - рассказал президент.

11 января в ходе выступления в мажилисе Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».

«Это народный фонд всех казахстанцев. Он не будет функционировать при администрации или правительстве», - сказал тогда глава государства.

28 января в своем выступлении на съезде партии Nur Otan Токаев предупредил представителей крупного бизнеса, которые не спешат вносить пожертвования в фонд «Қазақстан халқына».

«Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства. Это что, жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? У государства имеется набор полномочий, чтобы получить ответ на этот вопрос», - заявил президент.

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