В Минздраве Узбекистана сообщили о состоянии девочки, сброшенной в вольер к медведю

CentralAsia (UZ) - Состояние девочки, которую в пятницу, 28 января мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Инцидент произошёл примерно в 12:00. Женщина перекинула свою трёхлетнюю дочь через ограду на глазах у других посетителей. Кавказский бурый медведь по кличке Зузу подошёл к девочке, понюхал её и отошёл. Медведя заманили во внутреннее помещение, после чего достали девочку.

Первую помощь пострадавшей оказала медсестра зоопарка. Приехавшая машина скорой помощи к 13:30 доставила девочку в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Девочка была в состоянии лёгкого шока. У неё диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга, полученные в результате падения с высоты почти 5 м.

Сейчас её состояние удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей, сообщили в Минздраве.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, т. е. лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).