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Монголки завоевали 14 медалей на турнире «Иван Ярыгин»

CentralAsia (MNG) -  Иван Ярыгин: В заключительный день соревнований монголки завоевали 1 серебро и 3 бронзы.

В заключительный день Гран при Ивана Ярыгина спортсменки Монголии завоевали 14 медалей на турнире по вольной борьбе в России. Спортсменки завоевали две золотые, две серебряных и десять бронзовых медалей.

Сегодня, в последний день, Э.Даваанасан боролась за золото и Д.Цогзолмаа за бронзовую в весовой категории до 72 кг. Г.Ариунжаргал и Н.Загардулам боролись за бронзу в весовой категории до 76 кг.

В частности в весовой категории до 72 кг Энх-Амарын Даваанасан выиграла серебряную медаль, и Доржсурэнгийн Цогзолмаа — бронзовую медаль.

В весовой категории до 76 кг две монголки завоевали бронзовые медали — Ганбатын Ариунжаргал и Найгалсурэнгийн Загардулам.

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