Между медведем и драконом: Монголии нужна помощь США – OpEd

CentralAsia (MNG) - Президенты Си Цзиньпин и Владимир Путин — самодержцы в очереди. Россия угрожает вторгнуться и расчленить Украину во второй раз, а ее «миротворческие» войска вернулись из Казахстана после поддержки коррумпированного правительства, приверженного однопартийному правлению.

Китай ускоряет наращивание своего военного потенциала угрожающими темпами, создавая прямую угрозу Тайваню и используя свое передовое вооружение, экономический вес и дипломатическое давление, чтобы стать гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе — более 20% мировой суши. Пока страны НАТО пытаются реализовать план противодействия Путину, а США работают с союзниками над противодействием китайской агрессии, США пора удвоить усилия — поддержать демократию в Монголии.

Трудно поверить, что начиная с 1205 года монголы во главе со своим предводителем Чингисханом (Чингис Хаан для монголов) вышли из степей Средней Азии и примерно за два десятилетия завоевали империю, простиравшуюся от от Каспийского моря на западе до Китайского моря на востоке и от Сибири на севере до Тибета на юге. В период своего расцвета монголы правили крупнейшей непрерывной империей, которую когда-либо знал мир. Теперь она не имеет выхода к морю между Россией и Китаем.

Монголия оставила еще один след на политической карте Центральной Азии в 1989 году. Тогда страна-спутник Советского Союза, народная революция, возглавляемая группой участников голодовки, сбросила ярмо коммунистической партии и установила рыночную демократию с Конституции, которая закрепляла индивидуальные свободы и гарантировала права человека. Советский Союз был на грани распада, а экономический взлет Китая только начинался.

Именно в этом политическом вакууме помощь США в сочетании с неправительственными организациями, включая Международный республиканский институт, Азиатское общество и европейские коллеги, работала с монгольским гражданским обществом и правительством, чтобы укоренить институты, имеющие решающее значение для нового экономического и политического порядка Монголии.

На парламентских выборах 1996 года произошла первая мирная передача политической власти в современной истории Центральной Азии, когда монголы проголосовали против Монгольской народно-революционной партии и передали власть коалиции оппозиционных партий. С тех пор власть колеблется между партиями на президентском и парламентском уровнях.

Несмотря на то, что Монголия находится между двумя гигантскими агрессивными соседями, она стала политически независимой и служит региональным конвейером для демократических идеалов. Страна имеет хорошие отношения с Северной Кореей и остается открытым окном в альтернативный политический и экономический процесс для посещения северокорейцами. В 2016 году Далай-лама посетил Монголию, разозливая Китай. Развертывание войск в Ираке и Афганистане в поддержку интересов США вызвало недовольство Москвы.

Бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж, избранный, начиная с 2008 года, учредил правительственный фонд, в который вошли парламентарии из Кыргызстана для обмена опытом управления. Монгольские НПО установили отношения с журналистами и группами гражданского общества в Мьянме вскоре после того, как Национальная лига за демократию выиграла выборы, чтобы обсудить вопросы свободы прессы и важность независимых СМИ.

Сменявшие друг друга монгольские правительства обращались к Западу в рамках своей внешней политики «третьего соседа», чтобы диверсифицировать дипломатические и экономические отношения, и направили более 18 000 солдат в миротворческие миссии ООН. Впечатляет для страны с населением чуть более трех миллионов человек.

Несмотря на все эти достижения, сегодня в Монголии не все в порядке. Индекс трансформации BTI, ключевой показатель общественного отношения к экономическому и политическому прогрессу, указывает на растущую коррупцию в политике и особенно в судебном секторе как на угрозу дальнейшему развитию.

В отчете Transparency International (TI) за 2020 год Монголия заняла 118-е место из 180 стран по индексу восприятия коррупции. В 2019 году TI раскритиковала правительство за политическое вмешательство в судебный процесс, заявив: «[Это] политическое вмешательство в судебную систему может вызвать тревогу в любое время, но тем более тревожно на фоне обвинений в коррупции против самих парламентариев».

TI также выразила тревогу по поводу криминализации клеветы, назвав это «еще одним тревожным нападением на свободу СМИ, угрожающим усилиям по борьбе с коррупцией». В 2018 году медиакомпания IKON.mn сообщила, что 110 из 132 предприятий, получивших кредит под низкий процент в рамках государственной программы, были политиками или их родственниками.

Еще больше раздувает пламя политического вмешательства в судебный процесс арест и тюремное заключение в прошлом году Эрдэнийн Бат-Уул, бывшего мэра Улан-Батора, столицы Монголии. Очевидно, по настоянию политиков, симпатизирующих России, Бат-Уул обвиняется в политике, которую он проводил во время своего пребывания в должности; главным из них было искоренение коррупции в городском правительстве. Политическое будущее и институты Монголии незаметно подвергаются нападкам со стороны Путина и Си, которые одновременно пытаются получить влияние и контроль над этим важным буферным государством. Подрыв институтов с помощью коррупции является мощным оружием для достижения этой цели.

Построение демократии требует много решительных и долгосрочных усилий. Агентство США по международному развитию заявляет, что Монголия «борется с ослаблением системы сдержек и противовесов, размытием границ между бизнесом и политической властью, а также непоследовательным выполнением закона и государственных функций».

В прошлом году USAID выделил 13 миллионов долларов на программы управления и гражданского общества; все хорошо и хорошо. Но Монголии нужно больше, и не только доллары. Частые визиты правительственных чиновников и политических лидеров США могут способствовать укреплению концепции «третьего соседа», и США могут сделать больше, чтобы спонсировать все важные торговые делегации, чтобы еще больше укрепить хрупкую экономику Монголии и диверсифицировать торговых партнеров.

Прошло более 30 лет с момента политического перехода Монголии. Ее удаленное расположение в Центральной Азии и небольшое количество экономических связей позволяют США легко ее не заметить.

Монголия никогда не будет иметь военного значения для США. Однако она может служить политической лабораторией и маяком свободы в очень жестком соседстве. Монголы выберут правительство, которое им больше всего подходит, во время голосования. Президент Байден сделал продвижение демократии основным национальным интересом. Пришло время дать отпор растущему авторитаризму. Пришло время удвоить ставку на Монголию.

автор: Майк Митчелл — бывший директор монгольской программы Международного республиканского института, www.IRI.org, и консультирует по вопросам управления.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Eurasia Review

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