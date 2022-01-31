Отпраздновать Лунный Новый год с монгольским буузом, — The Moscow Times

CentralAsia (MNG) - Лунный Новый год может быть не таким масштабным, как 31 декабря в России, но с более чем полутора миллионами буддистов в многоконфессиональной стране, которая граничит с Китаем, Северной Кореей и Монголией, а также на некоторых спорных территориях с Японией, это Неудивительно, что многие граждане России готовятся к пышным торжествам на следующей неделе.

Лунный Новый год начинается на следующий день после первого новолуния между 21 января и 20 февраля. В этом году год Водяного Тигра начнется 1 февраля, принеся с собой, как обещают астрологи, год риска, приключений и быстрых перемен, будь то к добру или к худу. Перемены и приключения кажутся мне замечательными, поэтому я готовлюсь встретить новый год с энтузиазмом… и большим количеством пельменей.

Пельмени — неотъемлемая часть празднования Лунного Нового года; они не только вкусны, но и наполнены символикой. Пельмени в форме полумесяца напоминают золотые и серебряные слитки, которые когда-то были валютой Китайской империи. Наряду с круглыми скрученными пельменями «кошелек для монет» эти пельмени считаются предвестниками удачи, особенно если вы получили единственную золотую монету, спрятанную внутри начинки каждой партии пельменей, подаваемой на праздновании Лунного Нового года. Пельмени также символизируют семейное единство и единение: изготовление партии пельменей, хотя и занимает много времени и требует повторений, гораздо проще и приятнее, если делать это в группе.

Имея все это в виду, я обратилась за вдохновением к одному из ближайших географических и исторических соседей России — Монголии. Именно кочевые племена Монголии первыми привезли на Русь пельмени: легкий, переносной, но сытный корм для содержания войск Чингисхана, почти три века занимавшего земли Руси. Позже Монголия была поглощена Китаем до 1921 года, когда была провозглашена Монгольская Народная Республика. С этого времени Монголия была тесно связана с СССР, хотя с 1990 года Монголия пошла по более независимому пути. Но многие пельмени, или, вернее, буузы, как их называют в Монголии, попали в Россию, в частности, благодаря Транссибирской и Трансмонгольской железнодорожным линиям, связывающим столицу Монголии Улан-Батор с Москвой.

Бууз, приготовленный на пару (произносится с широким «о», как в английском слове «boat»), занимает центральное место в праздновании Цагаан Сар или «Белой Луны», как Лунный Новый год известен в Монголии. Бууз крупнее классических китайских пельменей и готовится из баранины или говядины, традиционно приправленных тмином, что придает им неповторимый вкус, а затем готовится на пару.

Цагаан Сар — это радостное время, когда семьи собираются вместе для обильного и обильного пира, что считается положительным предзнаменованием удачи в наступающем году. Чтобы приготовить достаточное количество буузов для Цагаан Сар, монгольские семьи ждут очень холодных дней, а затем собираются, чтобы сформировать сборочные линии, делая несколько лотков буузов, которые они замораживают и хранят на холоде на открытом воздухе - трюк, который они передали сибирякам. которые делают то же самое с пельменями, закапывая их глубоко в утрамбованный снег.

Этот (не лунный) год я посвятила освоению искусства пельменей со всего мира, проекту, который я называю #Dumplings2022. Большую часть января я провела тест-драйв около 40 различных рецептов клецок, вонтонов, гёдза, цзяо, пирогов и оберток для пельменей. Да, вы можете купить их в азиатских продуктовых магазинах, но каждый эксперт по пельменям выступает за то, чтобы делать их самостоятельно, и после взлома кода обертки я с ними согласен!

Существует огромная разница между магазинными и самодельными обертками не только с точки зрения вкуса, но и с точки зрения простоты формирования, гофрирования и складывания пельменей. Как только я освоила эти основы, я была готова погрузиться в забавные части науки о пельменях: начинки, складывание и приготовление.

Приведенный ниже рецепт бууза довольно традиционен с использованием говядины, потому что настоящую баранину может достать не каждый. Ключевым моментом здесь является грубое измельчение мяса (см. рецепт для различных способов) и убедитесь, что вы перемешиваете начинку, пока она не приобретет слегка студенистую текстуру. Я добавила несколько ингредиентов, чтобы сделать соковыжималку с начинкой, в том числе говяжий бульон и масло, которые не являются традиционными, но я чувствую, что они имеют огромное значение.

Я часто видела бууз, подаваемый без соуса для макания, но я думаю, что острый соевый соус и уксусный соус многое добавляют, как и острое масло чили, если ваши вкусы склоняются к острому. Обратите внимание, что пелеменица здесь не подойдет — вам нужно складывать и складывать эти пельмени по одному самостоятельно, так что соберите друзей и семью за кухонным столом в морозный день и приготовьте эти захватывающие монгольские буузы как раз вовремя, чтобы кольцо в год Водяного Тигра!

Монгольский бууз (пельмени с говядиной)

Выход: 38-42 бууз

Для обертки пельменей

3-⅓ стакана (430 г) муки с высоким содержанием белка**

1 стакан (240 г) кипятка, дать остыть в течение 2 минут

1-½ столовой ложки соли

Для начинки

1 фунт. (500 граммов) говядины с хорошей жирностью (стрип-стейк, портерхаус или рибай)

2 маленькие желтые луковицы

4 зубчика чеснока

1 яичный белок

1 пучок кинзы, мелко нарезанный

2 столовые ложки семян тмина, поджаренных

2 чайные ложки лукового порошка

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка белого перца

5 зеленых луковиц, удалить верхушки и нарезать соломкой

1 столовая ложка соли

⅓ чашки (80 г) говяжьего бульона

2 столовые ложки соленого сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками

Для соево-уксусного соуса

⅓ стакана (80 г) соевого соуса

2 ч. л. черного уксуса или простого белого дистиллированного уксуса

½ чайной ложки коричневого сахара или меда

1 головка свежего молодого имбиря, нарезанного невероятно тонкими полосками

2 луковицы, мелко нарезанные

1 чайная ложка семян кунжута

½ чайной ложки острого масла чили (по желанию — если вам не нравится острота, не добавляйте его)

**Примечание о муке: я пробовала все виды муки для этого рецепта, и, хотя универсальная мука работает достаточно хорошо, стоит попытаться найти хлебную муку или итальянскую муку «00» Золотого стандарта, которая используется для приготовления макаронных изделий.

инструкции

Делаем обертки для пельменей

Просейте вместе муку и соль в чашу стационарного миксера, снабженного крюком для теста, или в прочную миску.

Медленно влейте воду в муку и замесите на низкой скорости (2 на кухонном помощнике) или вручную с помощью крюка для теста или прочной деревянной лопатки. Тесто сначала будет рыхлым. Если вы замешиваете вручную, выложите лохматое тесто на посыпанную мукой поверхность и месите ладонью, пока тесто не соберется в гладкий шар с небольшой эластичностью (около 10 минут).

Если вы используете стационарный миксер, замешивайте тесто на средней скорости (3–4 на кухонном помощнике) в течение 5 минут, пока тесто полностью не смешается, станет слегка эластичным и будет легко отрываться от стенок чаши.

Сформируйте из теста диск и поместите его в полиэтиленовый пакет или заверните в пищевую пленку и оставьте на 30-50 минут при комнатной температуре.

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой.

Поджарьте семена тмина, пока их аромат не усилится, затем добавьте оставшиеся специи, перемешайте. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры, затем растолките смесь пестиком или измельчите в мельнице для специй. Отложите смесь специй в сторону.

Если у вас есть собственная мясорубка, измельчите мясо на грубом режиме или попросите дружелюбного мясника сделать это за вас. Подойдет обычный говяжий фарш из супермаркета, но текстура начинки будет намного лучше с более грубым помолом. Если у вас нет мясорубки или мясорубки, используйте кухонный комбайн для достижения желаемого эффекта.

Как измельчить мясо в кухонном комбайне

Нарежьте говядину небольшими кусочками и разложите их в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Заморозьте мясо на 30 минут вместе со стальным лезвием кухонного комбайна. Работая небольшими партиями, измельчите мясо, пока оно не станет грубого помола. Отложите.

Добавьте очищенные лук и чеснок в кухонный комбайн и измельчите до мелкого помола. Добавьте кинзу и зеленый лук и взбивайте, пока они не смешаются с луковой смесью.

Смешайте смесь мяса и лука в большой миске с яичным белком, говяжьим бульоном и маслом. Вымесить чистыми руками до однородности. Когда смесь смешается, добавьте смесь специй и соль.

Используйте чистую руку или горсть 6-8 палочек для еды, чтобы перемешать смесь в одном направлении, пока она не приобретет желеобразную текстуру, почти слизистую на ощупь. Это может занять до 7-8 минут. Охладите, пока не будете готовы к использованию.

Соберите Бууз

Разделите тесто на две равные половины, держа тесто, с которым не работаете, под влажной тканью, чтобы оно не высыхало.

Сформируйте каждую половину теста в кольцо, как бублик, затем руками растяните тесто в постоянно расширяющееся кольцо, пока ширина теста не станет около одного дюйма. Разрежьте кольцо на две половинки, затем ладонями скатайте тесто в длинные бревна. Разрежьте каждое бревно примерно на 10-12 частей весом около 15 грамм каждая. Обратите внимание, что эти обертки будут больше, чем обертки от пельменей или гёзы.

Раскатайте каждый кусок теста в диск, затем раскатайте его, делая края круглой обертки тоньше, чем середина: это будет поддерживать начинку.

Выложите 2 чайные ложки начинки в центр обертки из теста, затем сложите и сложите обертку в желаемую форму: обратите внимание, что скрученный кошелек для монет и слиток считаются традиционными и очень удачными для Лунного Нового года.

Если вы хотите заморозить бууз заранее, застелите противень пергаментной бумагой заранее. Заморозьте лоток с буузом на 30 минут, затем переложите замороженные пельмени в герметичный пластиковый контейнер или пакет, где они будут храниться в морозильной камере до 5 месяцев.

Паровой бууз

Если вы любите пельмени и планируете часто их готовить, пароварка из бамбука станет отличной инвестицией: она проста в использовании, и вы можете подать пельмени прямо на стол в корзине. Но вы также можете использовать и обычную металлическую корзину для пароварки. Обязательно застелите их пергаментной бумагой или листьями пекинской капусты, чтобы клецки не прилипали.

Доведите воду до сильного кипения в воке или кастрюле, следя за тем, чтобы уровень воды не касался дна корзины пароварки. Разложите буузы в пароварке, оставляя между ними не менее ½ дюйма, так как они будут расширяться при приготовлении. Поместите корзину пароварки над кипящей водой, накройте крышкой и оставьте на пару на 8 минут, если буузы свежие, или на 10 минут, если они заморожены.

Пока буузы готовятся, приготовьте соус для макания: взбейте все ингредиенты вместе, пока сахар не растворится, и подавайте на плоской тарелке.

автор: Дженнифер Еремеева — эмигрантка с большим стажем, пишет о кухне, истории и культуре.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Moscow Times

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