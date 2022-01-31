Токаев выступил против международного расследования в Казахстане

CentralAsia (MNG) - Казахстанский лидер отвергает международное расследование в связи со смертельными беспорядками.

В телеинтервью впервые после беспорядков, унесших жизни более 220 человек, Токаев подтвердил, что события в Казахстане были терактом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу отверг призывы к международному расследованию кровавого кризиса в бывшей советской стране и заявил, что не планирует изменять конституцию, чтобы продлить свое правление.

«Я не думаю, что в Казахстане есть необходимость в международном расследовании», — сказал он. У нас есть свои честные и способные люди», — сказал Токаев государственному «Хабар-24», — передает монгольский новостной сайт Ikon.mn.

Более 200 человек были убиты и тысячи получили ранения в начале этого месяца в результате насилия, которое началось с антиправительственных протестов и побудило страну ввести войска под командованием России, — пишет barrons.com.

20 января Европарламент принял резолюцию, призывающую к международному расследованию преступлений против народа Казахстана. Токаев заявил, что в то время в Алматы было совершено нападение на 20 000 террористов, и приказал правоохранительным органам открыть огонь без предупреждения. Он также пригласил миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под руководством России.

После стабилизации ситуации в Казахстане Токаев уволил бывшего президента Назарбаева и его окружение.

Токаев и другие казахстанские официальные лица возлагают вину за столкновения, приведшие к беспорядкам в самой богатой стране Центральной Азии, на бандитов и террористов с зарубежными связями, не приводя при этом никаких доказательств в поддержку этой теории. В своем первом телеинтервью с начала кризиса Токаев повторил, что Казахстан подвергся нападению со стороны боевиков, и сказал, что государство сможет расследовать события без иностранной помощи.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, то я не вижу необходимости в таком расследовании. У нас есть свои люди, честные, объективные», — сказал Токаев в интервью государственному телеканалу «Хабар».

В своем интервью Токаев назвал резолюцию Европарламента от 20 января «необъективной и преждевременной».

«Меня это не беспокоит», — добавил он.

Однако Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, требующую «надлежащего международного расследования преступлений, совершенных против народа Казахстана» во время насилия. Государственный прокурор Казахстана сообщил, что более 450 задержанных находятся под следствием по обвинению в терроризме и преступлениях, связанных с массовыми беспорядками, — передали The Straits Times.

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