Главы МИД Китая и Монголии провели телефонный разговор о двусторонних отношениях, — Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Ван И сказал, что в прошлом году исполнилось 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и Монгольской народной партии, что имеет большое значение как для Китая, так и для Монголии.

По словам Ван И, под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента Монголии Ухнаа Хурэлсух обе стороны укрепили солидарность и сотрудничество, преодолели последствия пандемии COVID-19 и добились нового прогресса в двусторонних отношениях.

Ван И напомнил, что в прошлом году он провел углубленный обмен мнениями с Батцэцэг в Тяньцзине, что укрепило взаимное доверие и привело к консенсусу.

Ван И заявил, что Китай готов работать с Монголией, чтобы придать мощный импульс китайско-монгольскому сотрудничеству и вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Со своей стороны, Батцэцэг поздравила Китай с китайским Новым годом Тигра и поблагодарила Китай за его решительную поддержку в самое трудное время борьбы Монголии с пандемией, которая сыграла важную роль в том, чтобы помочь Монголии победить пандемия.

По ее словам, Монголия придает большое значение укреплению отношений с Китаем и высоко ценит проводимую Китаем политику добрососедства, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности.

По ее словам, Монголия также высоко оценивает и поддерживает Глобальную инициативу развития, предложенную Си, и надеется на усиление синергии с Китаем для расширения их всестороннего сотрудничества, включая торговлю полезными ископаемыми, приграничные порты, связь, финансы и защиту окружающей среды.

По ее словам, Монголия твердо поддерживает Китай в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине и всегда выступала против политизации спорта.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ с нетерпением ждет возможности посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сказала министр.

Ван И сказал, что Китай ценит стремление Монголии усилить синергию стратегий развития двух стран и их практическое сотрудничество и готов работать с Монголией над усилением координации и реализации для достижения более ощутимых результатов в двустороннем сотрудничестве.

Отметив, что Олимпийские игры являются символом человеческой солидарности и дружбы, Ван И сказал, что Монголия, как добрый сосед Китая, всегда поддерживала Китай в проведении зимних Олимпийских игр в Пекине.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ является одним из первых иностранных лидеров, выразивших готовность присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, и ясно заявил о своем неприятии политизации спорта, которую Китай высоко ценит, сказал Ван И, добавив, что Китай придает большое значение и примет соответствующие меры для поездки Оюун-Эрдэнэ в Китай, чтобы обеспечить ее большой успех.

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