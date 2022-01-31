Объявлено о программе льготного кредитования на сумму 100 млрд. тугриков для малого и среднего бизнеса

CentralAsia (MNG) - В рамках государственно-частного партнерства Центр поддержки малого и среднего бизнеса города Улан-Батор и Богд Банк объявили о предоставлении льготного кредита в размере 100 миллиардов тугриков ($ 35,1 млн) малым и средним предприятиям, работающим в городе Улан-Батор. В частности, малому и среднему бизнесу будут предоставляться льготные кредиты с ежемесячной процентной ставкой 1,3-1,5. МСП будут предложены гибкие и выгодные условия, а компании-партнеры сосредоточатся на дальнейшем улучшении кредитных и депозитных условий.

Об этом заявили губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар, директор Центра поддержки малого и среднего бизнеса города Улан-Батора Г.Гангамөрөн и исполнительный директор Богд Банка Г.Саруул.

Во время пресс-конференции Д.Сумъяабазар, губернатор столицы и мэр Улан-Батора, сказал: «В рамках новой правовой среды столицы городские власти работают над оказанием поддержки нашим МСП. Мы работаем над расширением государственно-частного партнерства для улучшения экономики, создания новых рабочих мест во всех секторах, чтобы сделать Улан-Батор более благоприятным для трудоустройства городом».

Г. Гангамөрөн, директор Центра поддержки МСП города Улан-Батор, подчеркнула, что «Государственно-частное партнерство было создано для поддержки МСП, которые пострадали в финансовом отношении от пандемии covid-19. Кроме того, на политическом уровне мы работаем над поддержкой МСП в экспорте своих товаров и продукции, а также над развитием каналов продаж и маркетинга».

В столице действует 43 236 МСП, что составляет почти 70% от общего числа МСП по стране. Сектор малого и среднего бизнеса, в котором работает более 674 000 человек, больше всего пострадал от пандемии Covid-19.

С ноября 2020 года Центр поддержки МСП города Улан-Батор провел пять опросов. Согласно опросу, 96% сектора подвержены финансовому риску, и почти 95% из них нуждаются в дополнительном финансировании для преодоления этого риска. Поэтому партнерские организации выразили уверенность в том, что «Проект финансирования малых и средних предприятий и поставщиков услуг» принесет большие выгоды.

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