Проблемы с инфраструктурой Монголии препятствуют экспорту угля в Китай

CentralAsia (MNG) - Еще одной серьезной проблемой, с которой столкнулся Китай с начала глобальной пандемии, стала нехватка угля. Это проверка экономического потенциала страны и ее способности использовать свои внутренние угольные шахты на полную мощность.

В октябре 2020 года решение китайских государственных компаний приостановить импорт австралийского угля было расценено как ответ на более критический подход Австралии к Китаю.

Ограничения на уголь в Австралии открывают новые возможности для остальной части региона, особенно в Восточной и Северо-Восточной Азии, чтобы компенсировать нехватку угля в Китае.

Китай активизировал свои усилия по привлечению России, Монголии и других третьих сторон для восполнения нехватки угля. Тем не менее, Монголия, крупнейший китайский поставщик угля на северо-западе Китая, за последние два года столкнулась с 50-процентным спадом из-за неспособности полностью решить проблемы инфраструктуры экспорта угля.

По данным Climate Group Amber, Китай, который в значительной степени зависит от угля, является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, производя более 53 процентов всей мировой электроэнергии, вырабатываемой на угле в 2020 году.

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