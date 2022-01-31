Как авантюра Путина на Украине влияет на Монголию, — публицист

CentralAsia (MNG) - Владимир Путин застрял в игре с высокими ставками. Сосредоточив силы вторжения на восточных и северных границах Украины, он, похоже, полагает, что вынуждает США принять решение – либо позволить Украине навсегда попасть в сферу влияния России, либо оказаться втянутой в опосредованную войну против российских вооруженных сил у ее собственного порога. Хотя Монголия находится в 5000 км от Украины, этот серьезный кризис, тем не менее, влияет на архитектуру безопасности страны, которая хорошо работала в течение последних трех десятилетий.

Тактическая мудрость подсказывает, что вы должны стремиться перехватить инициативу. В наземном бою, заставляя противника реагировать на ваши движения, а не наоборот, вы создаете возможности для обеспечения победы. На первый взгляд, похоже, именно это Путин и сделал в вопросе об Украине: он заставляет США реагировать на его шаги.

Вот только геополитическая стратегия более тонкая. У оппонента слишком много вариантов, чтобы заставить его принять такое однозначное решение.

Высказываясь о возможности действий России, отказываясь выполнять требования Путина и вооружая украинцев, Вашингтон назвал блеф.

Ускорив этот кризис, Путин фактически поставил перед собой трудный выбор. Он может либо отступить, не добившись каких-либо уступок со стороны США, либо вторгнуться в Украину и втянуть Россию в дорогостоящую и кровавую оккупацию другой страны.

Так что же дальше для России? Ни один из этих вариантов не будет привлекательным. Но у геополитической стратегии есть нюансы — возможно, есть и третий выход, метод выхода из кризиса, не теряя лица внутри страны и не развязывая войну.

Будущее, конечно, предсказать невозможно, но, возможно, Россия получит от США относительно незначительную уступку — например, сокращение численности предварительно размещенных американских войск в Восточной Европе — и рекламирует это внутри России как «крупное победа». По сути, это сохранит статус-кво, что является наименее рискованным вариантом. В качестве альтернативы Путин мог бы ускорить текущую сепаратистскую войну на востоке Украины, хотя это, скорее всего, лишь подтолкнет Киев к сближению с Западом.

Но также возможно, что Путин спровоцировал этот кризис по неясным внутренним причинам. Возможно, его политическая позиция ослабла, и он пытается отвлечь внимание или укрепить имидж силы. Если это так, ему будет труднее найти правдоподобный «третий выход», не подрывая при этом своего положения на вершине российской власти.

Однако главный вопрос — что дальше для России — выходит далеко за пределы Украины. Это действительно вопрос о самом Путине. В свои 69 лет ему осталось, наверное, 10-20 лет на посту руководителя России. Что будет после Путина? Как Россия справится с переходом власти? Кто следующий лидер?

Это вопросы невероятной важности для Монголии. Москва является крупным поставщиком энергоносителей, экономическим партнером и историческим гарантом безопасности Улан-Батора. Если уход Путина вызовет серьезную нестабильность в России, Монголия быстро должна будет найти другого гаранта безопасности (вероятно, США или даже Японию), чтобы защитить свою независимость от другого сильного авторитарного лидера в лице Си Цзиньпина.

На этот вопрос, возможно, нужно будет ответить раньше, чем многие ожидают. Нестабильность внутри России может возникнуть даже тогда, когда Путин остается лидером. Например, если Путин просчитался в украинском кризисе, он может ослабить свои внутренние позиции и вызвать политическое волнение среди других влиятельных игроков в России. Имея это в виду, монгольский полис «третьего соседа» является хорошим страховым полисом, и его следует поддерживать и даже укреплять.

В этом есть отголоски еще большего вопроса: что дальше для Китая? В конце концов, Си Цзиньпин всего на год моложе Путина, и у него есть собственные амбиции вернуть себе Тайвань. И именно поэтому за авантюрой Путина на Украине так пристально следят, и она может оказать косвенное влияние на будущее Монголии.

автор: Юэн Левик

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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